“Valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, presentazione in Banca di Piacenza

Domani, martedì 7 giugno, alle 18, la Banca di Piacenza organizza al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini) un incontro di presentazione della pubblicazione, a cura della Banca, sulle nuove linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie.

Intervengono Pietro Coppelli, condirettore generale della Banca, Fabio Tonelli, responsabile Direzione crediti e Luca Cignatta, dell’Ufficio Economato. A tutti gli intervenuti verrà consegnata copia del volume sulle nuove linee guida ABI-Associazione Bancaria Italiana che erano state presentate lo scorso 5 aprile in contemporanea a Roma e alla Banca di Piacenza.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (relaz.esterne@bancadipiacenza.it; 0523 542357).