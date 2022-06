Verifica di congruità in edilizia, incontro informativo di Cna e Cassa edile

Prosegue l’attività formativa-informativa promossa da CNA Piacenza e destinata al mondo degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori. Attività che, dopo gli appuntamenti organizzati prudenzialmente online nei mesi scorsi per ragioni di tutela della salute, torna finalmente in presenza con il nuovo incontro informativo in programma domani, giovedì 16 giugno alle 17.30, presso la Sede di CNA Piacenza (in via Coppalati, 10, loc. Le Mose).

L’incontro, intitolato DURC di congruità in edilizia e organizzato in collaborazione con Cassa Edile di Piacenza, ha l’obiettivo di illustrare e approfondire il campo di applicazione della verifica di congruità relativa all’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, e di presentare gli aspetti operativi che dovranno essere attuati per adempiere correttamente alle disposizioni normative in materia.

L’incontro, che sarà aperto dai saluti del Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, e del Direttore di Cassa Edile Piacenza, Lucia Guglielmetti, sarà coordinato dal Direttore di CNA Piacenza Enrica Gambazza e vedrà al tavolo dei relatori Caterina Grieco (Legislazione del Lavoro di CNA Piacenza) e Gian Luigi Molinari (Relazioni esterne Cassa Edile Pia-cenza). La partecipazione all’incontro è gratuita; per info e prenotazioni 0523 572211.