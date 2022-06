Verso il ballottaggio, l’europarlamentare Gualmini a Piacenza a sostegno di Tarasconi

Sabato 17 giugno, dalle 10 alle 12, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini sarà a Piacenza per sostenere la campagna elettorale di Katia Tarasconi, candidata sindaco di Piacenza per il centrosinistra. La deputata dem sarà al banchetto elettorale nei pressi del Caffè dei Mercanti a collaborare con i volontari impegnati nel volantinaggio. Sarà presente anche Katia Tarasconi.

“Chiunque sia interessato a incontrare la candidata e la parlamentare, esperta di questioni europee e di come le città possano trarre vantaggio dalle relazioni con l’Europa – si legge in una nota stampa -, può raggiungerle al banchetto del Caffè dei Mercanti, tra piazza Cavalli e l’imbocco di via Calzolai”.