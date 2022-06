Verso il ballottaggio, Sforza cercato da centrodestra e da Tarasconi

Lo hanno chiamato diversi esponenti del centrodestra piacentino e anche la candidata del centrosinistra, in testa dopo il primo turno elettorale di domenica scorsa, Katia Tarasconi. Nei prossimi giorni lui incontrerà tutti per confrontarsi in vista del ballottaggio. E’ Corrado Sforza Fogliani, candidato dei Liberali Piacentini – Terzo Polo, che porta in dote il suo 8,3 per cento, il più cercato di questi primi giorni post voto.

Si infittiscono i contatti, gli appelli, gli inviti al dialogo avanzati dai candidati rimasti in lizza al secondo turno agli esclusi. E Sforza, che si è staccato dal centrodestra, è naturalmente conteso. Dalla coalizione di Patrizia Barbieri che ha comunicato con una nota ufficiale la richiesta di un incontro: “Le forze politiche di centrodestra, nelle prossime ore, richiederanno un incontro con l’associazione dei liberali piacentini”. Ma anche la candidata del centrosinistra Tarasconi vuole stabilire un dialogo con Sforza, non tanto per siglare un’alleanza che sarebbe politicamente innaturale, quanto per confrontarsi su alcuni temi concreti ed evitare una ricomposizione del fronte avversario. Nei prossimi giorni vedremo se ci saranno convergenze o se ciascuno resterà sulle proprie posizioni: di certo c’è che l’ipotesi di apparentamenti ufficiali è stata esclusa dal centrosinistra, ma sembra assai remota anche sul versante opposto.