Via Kennedy a Fiorenzuola: in arrivo il nuovo percorso ciclopedonale

Via Kennedy: in arrivo il nuovo percorso ciclopedonale Importo complessivo di 82 mila euro, 66 mila finanziati dalla Regione – Con la recente approvazione del relativo progetto esecutivo, da parte della giunta comunale di Fiorenzuola d’Arda, si è compiuto un ulteriore passo avanti in vista della realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale lungo via Kennedy: intervento atteso e previsto dall’amministrazione fiorenzuolana, impegnata nella promozione di un sistema di mobilità sostenibile a tutela dell’ambiente e della sicurezza stradale.

L’iniziativa rientra nella politica della Regione Emilia-Romagna, tesa a favorire lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente. Proprio a questo fine la giunta regionale ha attuato lo scorso anno il progetto “Bike to work 2021”, finalizzato alla disincentivazione all’uso del veicolo privato, per favorire quello della bicicletta: al bando, aperto ai Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti e destinato alla realizzazione di interventi finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette, ha partecipato anche il Comune di Fiorenzuola, che ha presentato nell’occasione la propria proposta progettuale relativa alla realizzazione del percorso su via Kennedy, di importo complessivo di 82.500 euro, finanziabile per l’80% (circa 66 mila euro) dalla Regione. Finanziamento concesso nello scorso novembre: sono quindi seguite le approvazioni del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato Romina Fuochi.

Nella mappa la tratta dalla planimetria dei lavori previsti. In viola è evidenziato il tratto di pista ciclabile; in azzurro il tratto di pista ciclo-pedonale.

Via Kennedy, come evidenziato nella relazione predisposta dal funzionario comunale Luigi Galantin in seguito all’analisi dei flussi di traffico e dell’incidentalità, è da tempo utilizzata come percorso alternativo all’asse della via Emilia, in uscita dal centro di Fiorenzuola d’Arda: l’importanza di istituire un percorso apposito per ciclisti e pedoni è motivata da diversi fattori, dall’ampiezza dell’asse stradale e dalla limitata dotazione di dissuasori, che consentono ai veicoli un’elevata velocità di transito a discapito della sicurezza degli abitanti del quartiere, allo sviluppo temporale per singoli comparti dei tessuti urbani prospicienti al viale, elemento che ha penalizzato il disegno unitario dell’asse viario. La mancata progettazione del viale nel corso degli anni ha quindi portato ad una netta prevalenza degli spazi di servizio alla mobilità ed alla sosta dei veicoli, a discapito dell’abitabilità ciclabile e pedonale: elementi che, purtroppo, hanno favorito significativi tassi di incidentalità con il coinvolgimento delle utenze deboli, come pedoni e ciclisti.

Criticità da cui hanno origine i riferimenti e gli obiettivi per il progetto di riqualificazione del viale, finalizzato in primis all’interruzione della continuità di tracciato dell’asse viario e alla disincentivazione delle elevate velocità di transito dei veicoli a motore. Nel contempo emergono gli obiettivi di potenziamento della mobilità ciclo-pedonale, perseguiti attraverso la realizzazione del percorso ad essa destinato, di lunghezza complessiva di circa 560 metri: nell’ambito delle operazioni, che vedranno il posizionamento dei cordoli, la realizzazione del marciapiede per pedoni e ciclisti e l’allestimento della segnaletica orizzontale, verrà inoltre ricostruito l’attraversamento rialzato fra la rotonda tra via Verani, via Cappuccini e via Kennedy, e l’ingresso in quest’ultimo viale. L’opera verrà completata, come da previsto cronoprogramma dei lavori, entro il prossimo 15 settembre.

“La nostra amministrazione ha sempre perseguito gli obiettivi del decoro e della sicurezza”, ha commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi. “Opere manutentive di questo tipo coniugano entrambe le funzioni e si programma di estenderle, compatibilmente a progettazione e risorse, in più quartieri”.