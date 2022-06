Via La Primogenita: incidente con tre auto coinvolte: tre feriti

E’ di tre feriti, nessuno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto nella serata del 28 giugno in via La Primogenita a Piacenza.

Tre le vetture coinvolte in una carambola, la cui dinamica è al vaglio. Sul posto i soccorsi sanitari, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e agli agenti delle volanti: le persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso per le cure del caso. Il personale di Sicurezza e Ambiente si è occupato del ripristino della sede stradale. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora.