Video pro Tarasconi diventa virale, lei si dissocia: “Messaggio ambiguo, non mi rappresenta”

“Da qualche giorno sta girando via whatsapp un video che riprende una storia Instagram in cui un giovane, che non conosco e con il quale non ho mai parlato in vita mia, fa il mio nome associato a un messaggio ambiguo che parla di soldi. Ci tengo a chiarire che né io personalmente né chiunque del mio gruppo di lavoro e dei candidati della coalizione che mi ha sostenuto e mi sostiene ha qualcosa a che fare con questa iniziativa”.

E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa dalla candidata sindaco Katia Tarasconi in merito ad video che sta girando in questi giorni via Whatsapp con protagonista un giovane che, invitando al voto per la stessa candidata, lancia un messaggio da cui Tarasconi intende “dissociarsi in modo inequivocabile”. “Il messaggio improvvisato in questo video-selfie – spiega Tarasconi – invita a votarmi alludendo, a parole e a gesti, che in caso di mia vittoria Piacenza sarà “pieno di soldi”. E’ un messaggio che non mi piace, nel quale non mi riconosco: mi sono candidata a sindaco della mia città per guidare un’amministrazione seria e onesta che faccia il meglio per la nostra comunità con i mezzi che un’amministrazione ha a disposizione”.

“Abbiamo offerto ai cittadini la nostra visione di città, abbiamo fatto proposte e illustrato idee e progetti e siamo stati molto attenti (era una nostra priorità fin dall’inizio della campagna) a non fare promesse campate in aria. Ecco perché un video con un giovane che parla di pioggia di denaro in caso di mia vittoria è un messaggio da cui voglio dissociarmi totalmente. Ho ritenuto di doverlo fare – prosegue – perché il video in questione sta diventando virale: a me e a tanti candidati della mia coalizione sta continuando ad arrivare via whatsapp, soprattutto da persone che conosco come schierate per il centrodestra. E arriva con commenti che insinuano un nostro possibile coinvolgimento in questa iniziativa, quasi fosse una mossa comunicativa studiata. Ebbene, non la è. Non so chi sia questa persona e nessuno di noi ha mai “commissionato” questo contenuto”.

“E aggiungo: mi dicono che il giovane in questione si è presentato alla nostra festa di chiusura campagna in piazza Cavalli e che in questi giorni si sta presentando ai banchetti e ai nostri Point elettorali. Non mi è ancora capitato di incontrarlo, ma se e quando capiterà non mancherò di dire a lui quel che sto dicendo ora qui, ovvero che il suo messaggio non mi rappresenta, è fuorviante e addirittura dannoso. Vorrei aggiungere che mi stupisce che questo video giri così tanto tra le chat di conoscenti e amici del centrodestra, ma purtroppo non è così, non mi stupisce: un giovane di colore che canta di come Katia Tarasconi riempirà Piacenza di soldi è la classica trovata con cui una parte della destra (non tutta, lo so per certo) va a nozze. Sarà un caso che giri soprattutto nelle loro chat. A pensar male si fa peccato, però…”