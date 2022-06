Violento scontro tra auto e moto a Bellaria di Rivergaro, centauro grave

Grave incidente nella serata di sabato 4 giugno lungo la Strada Statale 45 della Val Trebbia, all’altezza del bivio della Bellaria di Rivergaro.

Il sinistro, avvenuto intorno alle 21, ha visto coinvolti un’auto e una moto. Un impatto molto violento, al seguito del quale il centauro, è stato disarcionato dalla sua due ruote e sbalzato sull’asfalto a diversi metri dal punto di impatto. Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, l’ambulanza della Croce Rossa di Podenzano e l’auto infermieristica del 118. A seguito delle gravi lesioni riportate dal motociclista è stato disposto il decollo dell’elisoccorso notturno dall’eliporto dell’Ospedale Maggiore di Bologna. I rilievi sono dei carabinieri mentre sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco.

Il ferito, un uomo di 40 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Parma in eliambulanza. Contusioni invece per l’automobilista, condotto in ambulanza al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.