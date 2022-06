Volley Academy Piacenza da applausi: quarto posto alle finali nazionali Under 16

Termina in semifinale la splendida avventura della Volley Academy Piacenza nelle finali nazionali femminili Under 16. Dopo il successo in rimonta nei quarti di finale su Visette, le piacentine si sono dovute arrendere ad un passo dalla finale davanti a Volleyrò Casal De’ Pazzi al termine di una gara spettacolare e combattuta, conclusa al tie-break.

Nella finale terzo/quarto posto le ragazze di coach Mineo sono state sconfitte da Imoco Volley San Donà, classificandosi, dunque, in quarta posizione tra tutte le squadre Under 16 femminili d’Italia.

QUARTI DI FINALE

VISETTE VOLLEY – CRAI VAP UYBA 1-3 (25-19, 21-25, 22-25, 23-25)

VISETTE: Mirarchi, Nagy (5), Nella (4), Cottone F., Cottone V. (L1), Romani (1), Garavaglia (L1), Priore (15), Brugola, Talerico (19), Farris, Moroni (10), Coba (2), Bibolotti. All. Pirella-Lauria

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (20), Iacona (18), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (3), Polenghi, Gionelli (L1), Carini (1), Gazzola (L2), Ruggeri (2), Zlatanov, Dodi (9). All. Mineo-Chiodaroli

SEMIFINALE

CRAI VAP UYBA – VOLLEYRO’ CASAL DE’ PAZZI 2-3 (26-24, 25-22, 14-25, 15-25, 14-16)

VAP: Bonelli, Soragna (5), Chinni (15), Iacona (20), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (5), Polenghi, Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (5), Zlatanov, Dodi (8). All. Mineo-Chiodaroli

VOLLEYRO’: Camerini (19), Antonucci (L1), Farelli (1), De Matteis, Del Freo, Tonelli (2), Pierdonati, Esposito (24), Allaoui (13), Franceschini (13), Cherubini (5), Bonafede (L2), Ribechi, Sawa (1), Gambelli. All. Pilieci-Antola

FINALE TERZO/QUARTO POSTO

CRAI VAP UYBA – IMOCO VOLLEY SAN DONA’ 0-3 (22-25, 18-25, 17-25)

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (8), Iacona (8), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (4), Polenghi, Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (2), Zlatanov, Dodi (7). All. Mineo-Chiodaroli

IMOCO: Schillkowski, Moiran (9), Viotto (L1), Visentin (9), Orlandi (9), Spada, Viola, Bardaro (L2), Adigwe (12), Biasin (1), Pagot (10), Paludetto, Venturi (7), Lanza. All. Sprandio-Peciotti