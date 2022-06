Week end con tempo stabile nel piacentino e clima decisamente estivo. Sabato 4 e domenica 5 giugno il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che in pianura nella giornata di domenica potranno toccare i 34 gradi.

La situazione potrebbe però cambiare all’inizio della prossima settimana: “Il progressivo indebolimento del campo di alta pressione – le previsioni di Arpae per l’Emilia Romagna – porterà ad un aumento della nuvolosità già nel corso di lunedì, con fenomeni anche temporaleschi martedì per il transito di un’onda depressionaria. Mercoledì e giovedì permarranno condizioni leggermente instabili, con tempo variabile e rovesci sparsi. Le temperature saranno in sensibile calo soprattutto da martedì, quando si porteranno anche leggermente al di sotto della norma ed aumenteranno giovedì”.