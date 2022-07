Il giovane playmaker Giacchè arriva ai Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Noah Giacchè per la stagione di Serie B Old Wild West 2022/2023. Nato a Jesi il 12 Agosto 2001, Noah è un Playmaker di 180 cm cresciuto nel settore giovanile di Aurora Basket Jesi. Nel 2019/20 ha esordito in serie B con l’Aurora Jesi, nella stagione interrotta dalla pandemia. Nel 2020/2021, sempre in maglia Aurora ha saputo gestire con autorità le manovre offensive, guidando con personalità da veterano i compagni in una stagione chiusa in crescendo. Nell’ultima stagione Giacchè è stato in cabina di regia come playmaker alla Rucker San Vendemiano, nello stesso girone dei Fiorenzuola Bees, con 6,4 punti e 2,9 assist di media a partita.

Ecco le sue prime parole da giocatore dei Fiorenzuola Bees: ”Ho scelto Fiorenzuola perchè ha mostrato molto interesse in me fin da subito; diciamo che anche questo ha influito, ma soprattutto ho deciso di essere parte dei Bees perchè sono una società ambiziosa in continua crescita. Prima di firmare mi sono rivenute in mente le due partite di questo campionato, di cui ricordo una squadra atletica a cui piace molto correre e giocare a ritmi elevati, stile di gioco in cui mi ritrovo molto. Alla squadra credo di portare un attitudine difensiva che sicuramente è una delle mie caratteristiche principali, ma anche ritmo e gestione della squadra che sono due aspetti in cui sono migliorato molto quest’anno. I miei obiettivi si sposano con quelli del coach e della società, fare un campionato competitivo centrando i playoff e ovviamente puntando il più in alto possibile.”