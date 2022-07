Mozione di ApP “Limitare il traffico pesante nell’abitato di Roncaglia”

Considerate le forti criticità manifestate dai residenti della frazione (incolumità della persone, qualità della vita. conservazione del manto stradale, inquinamento ambientale e acustico) i consiglieri comunali di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini e Luigi Rabuffi chiedono a sindaca e giunta – attraverso una mozione urgente – di considerare la possibilità di limitare il traffico pesante all’interno dell’abitato di Roncaglia.

Considerato che l’abitato di Roncaglia si trova al centro di un importante comparto logistico che si espande da Le Mose proseguendo per i comuni di Caorso, Monticelli e Castelvetro, sino a raggiungere la città di Cremona; che tra i comuni di Piacenza e Cremona sono altresì insediate numerose aziende “extra comparto logistico”; che altre aziende si stanno insediando in prossimità dell’abitato (zona I Dossarelli); che Roncaglia è tagliata a metà dalla S.S.10 Padana Inferiore, arteria viaria di primaria importanza che collega Piacenza a Cremona; che parallelamente alla suddetta Strada Statale n. 10 corre l’autostrada A21, che collega Torino a Brescia transitando per Piacenza, con caselli d’entrata/uscita a Piacenza/Le Mose, Caorso, Castelvetro e Cremona; dato atto che gli abitanti di Roncaglia denunciano da anni il progressivo aumento del traffico pesante al servizio degli insediamenti logistici e produttivi in genere, collocati lungo la S.S. 10 e che lo stesso è destinato ad aumentare nel futuro prossimo; che il transito dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria, anziché sull’arteria autostradale, è prevalentemente funzionale a risparmiare il pedaggio di una o più tratte, a parità di chilometraggio, e non certo per motivi di necessità; che il transito di migliaia di mezzi pesanti al giorno genera, in capo ai residenti dell’abitato, diverse situazioni problematiche o di rischio, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il consiglio comunale impegna la sindaca e la giunta a valutare la fattibilità – ai sensi del Codice della Strada – di limitare, attraverso specifica ordinanza o con altra soluzione ritenuta percorribile, il traffico pesante all’interno dell’abitato di Roncaglia, in termini di dimensione/peso dei mezzi e/o in termini di orario di transito, seguendo l’esempio dell’Amministrazione provinciale di Piacenza, sul ponte tra Castelvetro e Cremona.