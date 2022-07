Ancora podio per Linda Ferrari, terza a Cadorago

Altro giro, altro podio per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink. Nelle gare giovanili femminili disputate a Cadorago (Como) medaglia di bronzo per Linda Ferrari nella categoria Allieve. Quinta Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto). In top ten anche Arianna Giordani (VO2 Team Pink) che si classifica ottava.

Il VO2 Team Pink colleziona altri due piazzamenti in top ten: nelle Esordienti, buon sesto posto per la reggiana Serena Zannoni, quinta nella graduatoria dei secondi anni dove la conterranea Giulia Casubolo è nona.

RISULTATI

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 38 chilometri in 1 ora 4 minuti 48 secondi, media 35,185 chilometri orari, 2° Alessia Milesi (Ossanesga), 3° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 4° Anna Bonassi (Mazzano), 5° Margot Buldrini (Bicifestival), 6° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service), 8° Alessia Locatelli (Ossanesga), 9° Giorgia Massari (Pedale Casalese Armofer), 10° Viola Invernizzi (Team Serio).

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Anna Bonassi (Mazzano), 2° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service), 3° Giorgia Massari (Pedale Casalese Armofer), 4° Viola Invernizzi (Team Serio), 5° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 6° Valentina Ravelli (Valcar-Travel & Service), 7° Isabella De Angelis (Ossanesga), 8° Vivienne Cassata (Busto Garolfo), 9° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore), 10° Elettra Maroso (Scv Bike Cadorago).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 38 chilometri in 1 ora 4 minuti 48 secondi, media 35,185 chilometri orari, 2° Alessia Milesi (Ossanesga), 3° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin),4° Margot Buldrini (Bicifestival), 5° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Alessia Locatelli (Ossanesga), 7° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 8° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 9° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 10° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

Ordine d’arrivo Allieve: 1° Greta Pighi (Cicli Fiorin) 58 chilometri in 1 ora 40 minuti 58 secondi, media 34,467 chilometri orari, 2° Arianna Bianchi (Biesse Carrera) a 7 secondi, 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 16 secondi, 4° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service) a 29 secondi, 5° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 42 secondi, 6° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) a 5 minuti 50 secondi, 7° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 8° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service), 10° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service).

Le premiate del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink a Cadorago: da sinistra Giulia Casubolo, Serena Zannoni, Arianna Giordani e Linda Ferrari