A Fiorenzuola proseguono i lavori di asfaltatura: diverse vie interessate

Proseguono i lavori di asfaltatura di strade sul territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda, ed in particolare nel capoluogo. Hanno infatti preso il via questa settimana i lavori in numerose strade cittadine: il programma dei lavori interesserà in particolare le vie Copernico, Crenna, Alighieri, Darwin, Follo, Isonzo, Leopardi, Monsignor Pietro Piacenza, Pasteur, Piave, San Bonifacio, Torricelli e Volta.

“Questa tranche di lavori – ha spiegato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi – segue alle operazioni di ammodernamento della rete di distribuzione del gas, svolte in queste strade nelle scorse settimane, ed è finalizzata a garantire la sicurezza di tutti i cittadini che quotidianamente le percorrono”.

LE DISPOSIZIONI DELLA POLIZIA LOCALE – Per tutti i veicoli, nei tratti stradali effettivamente interessati dai lavori, saranno vietati il transito e la sosta, con previsione della rimozione forzata, come prescritto dall’apposita ordinanza emessa dal Settore di Polizia Locale del Comune di Fiorenzuola d’Arda.