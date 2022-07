A Mario Padovani il premio “Uomo Gaep”

Nei giorni scorsi i soci del GAEP (Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini) si sono incontrati per il consueto pranzo sociale, occasione per consegnare il riconoscimento “Uomo GAEP” che ogni anno viene assegnato a personalità o soci che si sono particolarmente distinti per le loro attività dedicate alla montagna o rivolte al sodalizio.

Quest’anno il riconoscimento è andato a Mario Padovani, reggente della Sottosezione del CAI di Fidenza: istruttore di escursionismo, ha accompagnato tanti appassionati in splendide escursioni in montagna; da anni si dedica inoltre ad un’importante attività di divulgazione sulla sicurezza in montagna tenendo ogni anno un ciclo di serate che riguardano i più svariati argomenti, dall’abbigliamento, alla preparazione dello zaino, alle attrezzature, a come si procede su neve e su vie attrezzate. Mario è sempre stato molto vicino al GAEP e spesso ha tenuto incontri per i soci del sodalizio. Inoltre, con i Soci del CAI di Fidenza e del GAEP ha contribuito alla realizzazione del Sentiero Attrezzato Adolfo Ferrari sul nostro Appennino, non lontano dal Rifugio Vincenzo Stoto.

Anche quest’anno al premiato è stata consegnata un’artistica piccozza in acciaio inossidabile, realizzata dalle architette Monica e Sara Rebessi, con targa in argento e confezionata su una cornice in legno. Per realizzare il manufatto sono state coinvolte tre attività produttive e artigianali del territorio piacentino.

L’ATTIVITA’ GAEP – Nei mesi soccorsi, due anni di rallentamento dovuti alla pandemia, l’attività del GAEP è ripresa con la tradizionale Assemblea e, come da tradizione, con le prime escursioni sulla poca neve caduta durante l’inverno con punto di riferimento il rifugio GAEP. Le escursioni sono poi continuate in Liguria, in Val d’Arda, fino all’ultimo appuntamento a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa; prima della sospensione delle attività nel mese di agosto, il programma Cammina GAEP vede per l’ultimo week end di luglio un’escursione tra Veneto e Alto Adige alle Alpi di Sesto. Riprenderanno poi nuovamente in settembre escursioni in Valle d’Aosta, Trentino, Lombardia, Veneto e Liguria. L’attività 2022 si concluderà con la Festa degli Escursionisti in Rifugio, occasione per festeggiare i 90 anni del GAEP.

Tanti anche gli ospiti in Rifugio, l’incontro interregionale dell’Alpinismo giovanile del CAI di Emilia-Romagna e Toscana ha visto 80 ospiti accampati in tenda, a seguire i ragazzi e le famiglie de “L’isola che non c’è”. Le parrocchie di San Sisto e Sant’Eufemia, guidate da Don Paolo Mascillongo, hanno tenuto una settimana di attività, mentre il Prof. Trespidi ha accompagnato le studentesse della V classe del Colombini in preparazione dell’Esame di Stato. In Rifugio anche tanta musica, con Marco Patanè e il suo gruppo. I ragazzi di Calendasco sono poi venuti in vacanza con il loro Sindaco, un’occasione per abbandonare i telefonini e socializzare insieme, come si faceva una volta nei rifugi di montagna. Sono stati ospiti anche i ragazzi della comunità per minori Kairos di Piacenza. Tornerà infine nuovamente in Rifugio il gruppo di ragazzi ed educatori della comunità L’Arco, che ormai da anni passa alcuni giorni in Alta Val Nure. Famiglie, e gruppi di amici completano il quadro delle presenze per questa estate.

“Questi positivi risultati – sottolinea il sodalizio piacentino – sono semplicemente la dimostrazione che lo sforzo che il GAEP con i suoi soci ancora oggi, dopo oltre novanta anni di storia e camminate in montagna, riesce ancora ad essere un punto di riferimento per il territorio piacentino”. Ulteriori informazioni sul sito www.gaep.it.