Ancora caldo afoso sulla provincia di Piacenza. Saranno roventi i pomeriggi di martedì 19 e mercoledì 20 luglio, con picchi che toccheranno i 37°, cielo sereno con indici UV che arriveranno fino a quota 9 (categoria di esposizione: molto alta). In particolare, nella giornata di martedì 19 luglio in pianura la minima sarà di 25° e la massima di 36°; esattamente 5° in meno sui rilievi, con la minima notturna di 20° e la massima di 31°. Mercoledì 20 luglio le temperature resteranno pressoché invariate. La minima in pianura e in città sarà di 24°, la massima 37°. In montagna la colonnina di mercurio oscillerà fra i 21° e i 33°.

COS’È L’INDICE UV – L’indice giornaliero della radiazione ultravioletta solare (UVI) – spiega Arpae – descrive il livello di radiazione UV solare che raggiunge la superficie terrestre in una certa area. I valori dell’indice variano da zero a 13: più è alto il valore dell’indice, maggiore è il potenziale danno per la pelle e per gli occhi e minore è il tempo necessario perché tale danno si verifichi. Nella comunicazione dei valori assunti dall’indice UV, vengono usualmente definite categorie di esposizione a cui è associata una scala cromatica e relativi consigli comportamentali.