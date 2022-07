A Piacenza va perso quasi il 19 % dell’acqua erogata in rete

In tempi di siccità quasi cronica e di penuria di acqua, si pone con forza il tema delle perdite idriche dalle reti di distribuzione. Non tutta l’acqua immessa viene effettivamente erogata agli utenti finali: l’Istat certifica che nel 2020 sono infatti andati dispersi 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2% dell’acqua immessa in rete (37,3% nel 2018), con una

perdita giornaliera per km di rete pari a 41 metri cubi (44 nel 2018). A Piacenza questa percentuale di acqua perduta sul totale di quella immessa in rete è del 18,9 %.

L’acqua immessa in rete nel 2020 a Piacenza è pari a 9mila 915 metri cubi (262 pro capite), quella erogata per usi autorizzati si attesta su 8mila e 39 metri cubi, la percentuale di perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile arriva così nel nostro territorio al 18,9 per cento, un dato che ci colloca nella seconda fascia nazionale, lontani dalle città con “emorragie” maggiori ma anche distanti dai comuni più virtuosi come Pavia (11,8 % di perdite) o Macerata (9,8 %), ma anche da una metropoli come Milano dove la perdita è limitata al 13,5 %.

Le perdite totali di rete – spiega il report di Istat – hanno importanti ripercussioni ambientali, sociali ed economiche, soprattutto per gli episodi di scarsità idrica sempre più frequenti. Sono da attribuire a fattori fisiologici presenti in tutte le infrastrutture idriche, alla vetustà degli impianti, prevalente soprattutto in alcune aree del territorio, e a fattori amministrativi, riconducibili a errori di misura dei contatori e ad allacci abusivi, per una quota che si stima pari al 3% delle perdite. In più di un capoluogo su tre si registrano perdite totali superiori al 45% (Figura 2). Le condizioni di massima criticità, con valori superiori al 65%, sono state registrate a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%), Latina (70,1%) e Chieti (71,7%). All’opposto, una situazione infrastrutturale decisamente favorevole, con perdite idriche totali inferiori al 25%, si rileva in circa un Comune su cinque.

In sette capoluoghi i valori dell’indicatore sono inferiori al 15%: Macerata (9,8%), Pavia (11,8%), Como (12,2%), Biella (12,8%), Milano (13,5%), Livorno (13,5%) e Pordenone (14,3%). In nove Comuni, tre del Centro e sei del Mezzogiorno, si registrano perdite totali lineari superiori ai 100 metri cubi giornalieri per chilometro di rete, generalmente superiori al 50% in termini percentuali. Nei Comuni nei quali – in controtendenza con il dato complessivo – peggiora la performance del servizio rispetto al 2018, il gestore attribuisce in alcuni casi il risultato a una più corretta registrazione dei volumi (Belluno e Vicenza, ad esempio), all’eliminazione del minimo impegnato nella bolletta dell’acqua o a cambiamenti nel sistema di contabilizzazione. Dove registrata, la riduzione delle perdite è dovuta principalmente alle attività di distrettualizzazione della rete di distribuzione effettuate negli ultimi anni, che hanno consentito di ridurre le pressioni di esercizio e di rilevare le perdite occulte (come, ad esempio, a Roma e Como).