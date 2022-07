A Rivergaro e Niviano torna il cinema sotto le stelle: cinque appuntamenti

Il 7 luglio prende il via la settima edizione della rassegna estiva “River, Cinema Sotto Le Stelle” del Centro di Lettura di Rivergaro. Gli appuntamenti aumentano, quest’anno saranno cinque, come di consuetudine di giovedì a partire dalle 21:30, e ad entrata libera. Le proiezioni si terranno a Rivergaro all’interno del giardino Anguissola di via don Veneziani, 64 (di fronte alla Casa del Popolo) e a Niviano di Rivergaro nel giardino di Via Alberoni, 3 presso la Parrocchia di S. Stefano. A grande richiesta, quest’anno ritornano i film per bambini.

L’iniziativa nata dal Centro di lettura di Rivergaro APS, che ha voluto riportare la settima arte nel salotto più prestigioso della Val Trebbia, è sostenuta dall’amministrazione comunale del Comune di Rivergaro ed è completamente gratuita, anche grazie alla disponibilità del giardino, e dalla parrocchia di Niviano. Per la realizzazione della rassegna estiva ci si è avvalsi della collaborazione di associazioni della valle che hanno le stesse finalità nella promozione culturale del territorio, ArTre APS e il cinema Le Grazie.

IL PROGRAMMA – Primo appuntamento a Rivergaro giovedì 7 luglio con “Liberi”, film diretto da Gianluca Maria Tavarelli con Elio Germano e Nicole Grimaudo; secondo appuntamento, sempre a Rivergaro, giovedì 21 luglio con “Il Piccolo Yeti”, film diretto da Jill Culton e Todd Wilderman: un’avventura che attraversa gli ambienti urbani e i grattacieli di Shanghai per raggiungere le cime innevate dell’Himalaya e panorami che lasciano senza fiato.

Terza proiezione a Niviano il 4 agosto con “Dio è donna e si chiama Petrunya”, diretto da Teona Strugar Mitevska, film rivelazione dell’ultimo Festival di Berlino e presentato in anteprima italiana al Torino Film Festival: ispirato ad un evento realmente accaduto, è un grido di libertà contro ogni pregiudizio, un film che sa unire impegno e ironia in una storia al femminile dalla forza dirompente. Quarto appuntamento a Rivergaro il 18 agosto con “Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni”, pellicola diretta da Woody Allen che racconta le vicende di due coppie sposate – quella formata da Alfie (Anthony Hopkins) e Helena (Gemma Jones), e quella della figlia Sally (Naomi Watts) e di suo marito Roy (Josh Brolin) – mentre passioni, ambizioni e ansie causano un crescendo di guai e follie.

Quinto e ultimo appuntamento a Niviano, giovedì 1° settembre con “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci”: film diretto da Guillaume Maidatchevsky, racconta la storia di un cucciolo di renna, che intraprende un viaggio nella Lapponia finlandese, la Terra di Babbo Natale con la sua natura inalterata, il clima glaciale e paesaggi che sembrano usciti da una fiaba del Nord.