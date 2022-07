A S. Nicolò arriva la cassetta “scambialibro” gestita dagli ospiti del centro “Emma Serena”

Una cassetta di legno esposta in via Lampugnana a S. Nicolò, una strada dedicata alle passeggiate da tanti residenti del paese, dove trovare o lasciare un libro, che possa essere prelevato per coltivare la passione della lettura libera. E’ l’iniziativa che viene inaugurata venerdì 8 luglio dalle persone con disabilità del centro diurno e residenziale “Emma Serena” gestito da Coopselios e che ospita una trentina di adulti.

L’idea era in gestazione prima dell’epidemia di Covid ma è stata sospesa fino al superamento dell’emergenza: così gli ospiti del centro, su impulso delle coordinatrici Elisa Montà e Silvia Pinardi, hanno deciso di partire con l’iniziativa di “book crossing” che si rivolge a tutti i gli abitanti della zona. Al centro nei mesi scorsi è stata regalata una grande quantità di volumi, che gli ospiti hanno catalogato ed eticehttato con cura: questi libri saranno messi a disposizione per la distribuzione quotidiana nella cassetta.

Ecco il messaggio lanciato in occasione del inaugurazione della cassetta (realizzata in legno dalle persone che frequentano il laboratorio di falegnameria “Il Faro Rosso” sempre gestito da Coopselios): il Centro Diurno e Residenziale “Emma Serena” promuove il movimento di libri di ogni genere, etichettandoli con un timbro identificativo e mettendoli a tua disposizione presso l’esterno della struttura in via Lampugnana. Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di promuovere e diffondere la lettura oltre che il desiderio di inclusione sociale per i ragazzi che frequentano e vivono in struttura.