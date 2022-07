A Sarmato la presentazione del “Cammino di San Rocco”

E’ in programma a Sarmato l’incontro-tavola rotonda di mercoledì 20 luglio 2022, alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare “Mauro Torreggiani” del Comune di Sarmato, presso il centro “Umberto I”, piazza Roma 1, per la presentazione dell’iniziativa progettuale dedicata al “Cammino di San Rocco” e i suoi collegamenti con le Vie Romee del piacentino. Interverranno e saranno presenti Silvio Barbieri presidente dell’associazione San Rocco di Sarmato, Giampietro Comolli presidente del comitato scientifico culturale Tratta Piacenza via Francigena vie Romee, Ettore Cantù agronomo, scrittore e storico locale, Eugenio Gentile storico locale e presidente Ente Farnese di Piacenza, Giacomo Nicelli giornalista e storico di Castel San Giovanni.

L’Amministrazione Comunale si è fatta carico, dopo anni di ricerche e iniziative, di promuovere il legame con il territorio della bassa piacentina occidentale e la figura di San Rocco ( ca 1345-1379), protettore contro le epidemie, taumaturgo, patrono dei pellegrini e viandanti d’Europa, uno dei santi più venerati, in quanto gli ultimi anni di vita del santo sono stati trascorsi in terra piacentina, di rientro dall’ultimo viaggio a Roma, seguendo la via Aemilia Scauri, parte forse della via Postumia, via degli Abati o via Francigena. Proprio l’identificazione del più probabile percorso del santo è oggetto della tavola rotonda, tenendo conto di tutte strade antiche nella nevralgica ampia e diffusa Diocesi di Piacenza e Bobbio percorse da cristiani e commercianti, crocevia descritto già dal IV° secolo d.C..