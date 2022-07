A Spazio 2.021 l’evento di lancio dell’associazione Kult

Sabato 16 luglio, dalle ore 19, avrà inizio il primo evento di Kult, nuova associazione piacentina dedita alla promozione sociale e culturale. La serata, realizzata presso Spazio 2.021 e in collaborazione con lo stesso, prevede live music, djset, foodtruck e tanto altro.

La line-up è composta da tre artisti emergenti della scena indie italiana. Si comincia con Joe Croci, londinese classe 1999. Fin da piccolo nutre una grande passione per la musica nata durante i lunghi viaggi in macchina. Ispirato dai suoi artisti preferiti si interessa alla chitarra e all’età di 15 anni comincia a scrivere le prime canzoni, portando la sua musica in locali o per strada. Nel 2021 inizia a pubblicare i suoi primi brani autoprodotti. Bartolini, classe 1995, pubblica il suo primo EP -BRT Vol.1- nel 2019, in un Mix di sonorità tra il Britpop, la New Wave d’oltreoceano ed il cantaurato pop all’italiana. Dopo un tour estivo e l’opening di due delle date estive dell’ Evergreen Tour 2019 di Calcutta pubblica il singolo ’Te in particolare’ che apre la strada al primo album ufficiale Penisola. Un album che lotta contro il tempo che passa e che tende ad allontanarci, gli uni dagli altri. Un album che è una canzone d’amore, o di amicizia.

E infine svegliaginevra, che dopo il successo dell’album di debutto e dopo essersi confermata una delle artiste più amate tra le nuove leve della musica pop contemporanea, grazie alla sua capacità di tratteggiare i contorni di un’intera generazione, divisa tra amori, ansie e film in streaming, torna live con l’atteso secondo album, Pensieri sparsi sulla tangenziale. Per una cena piacentina ci sarà il foodtruck Bataroad, che offrirà anche opzioni vegetariane. La serata si chiuderà con un dj set a cura di Kult.

Apertura porte ore 19

SPAZIO 2.021- via XXIV maggio, 51

INGRESSO GRATUITO – sarà però necessario mostrare la tessera dell’associazione per chi non ha la tessera, compilare il format a questo link. Per info: kult.piacenza@gmail.com

Instagram: @kult.piacenza

Facebook: https://www.facebook.com/events/2212861795558751