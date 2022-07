Adrian Gumanita (Piace Skaters) campione italiano di Downhill

Domenica 24 luglio si sono svolti a Rogno, in provincia di Bergamo i Campionati Italiani di pattinaggio Downhill.

Al via di una discesa che si presentava molto tecnica erano presenti tutti gli atleti più titolati per la vittoria finale, ma alla fine a spuntarla conquistando un duplice titolo di Campione Italiano è stato Adrian Gumanita, atleta poliedrico e punta di diamante della società piacentina Piace Skaters ASD che era già salito sul podio ai Campionati Italiani di pattinaggio Freestyle disputatisi ad inizio giugno a Monza nell’ambito degli Italian Roller Games 2022.

Gumanita è riuscito infatti ad imporsi sia nella gara a cronometro che nella gara a batteria dove si è giocato la vittoria finale con Angelo Vecchi, ex campione mondiale e una delle icone indiscusse di questa specialità.

“Siamo felicissimi per questi importanti successi colti da Adrian” – ha dichiarato Eleonora Dallavalle, presidente e anima di Piace Skaters ASD – “l’unico rammarico è che questi eccellenti risultati permetterebbero al nostro atleta (di origine moldava) di essere convocato dalla nazionale italiana per i Campionati Mondiali che si svolgeranno quest’autunno in Argentina, cosa purtroppo resa impossibile da una burocrazia macchinosa e lenta per ottenere la nazionalità”.

“Sarebbe auspicabile” – conclude Eleonora Dallavalle – “un intervento delle autorità preposte per dare una svolta, dando un segnale forte e facendo capire che il merito va premiato”.