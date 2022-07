“Affronterò sport e educazione in modo diverso. Piacenza ha grandi potenzialità ancora inespresse”

“Sono cresciuto in un ambiente, quello sportivo, dove i valori di libertà, rispetto e sostegno sono la base dell’agire umano. Ringrazio la mia famiglia per il sostegno e Katia per la fiducia accordatemi”. Sono le prime parole da assessore di Mario Dadati, candidato alle ultime elezioni nella lista civica della sindaca Tarasconi. A lui sono state affidate le deleghe alle politiche educative (scuole primarie e secondarie di primo grado), Sport, benessere della persona e stili di vita

Per lui si apre un’ “avventura che intraprendo con convinzione – ha detto -. Dall’età di 7 anni ho vissuto a stretto contatto con lo sport, su un campo da rugby o a bordo di una piscina. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita, un grande cambiamento di cui sono onorato. Affronterò lo sport e l’educazione sotto un profilo diverso e credo che Piacenza abbia grandissime potenzialità ancora inespresse. Su questo spero di riuscire a far emergere la grande forza che è ancora latente”.