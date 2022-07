“Aiutare gli anziani nelle prenotazioni on line di esami e visite mediche, permettendo le prenotazioni anche nelle case della salute”. A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “appare sempre più stringente e necessario sostenere l’inclusione digitale delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche e sociali ai fini di ridurre il divario esistente con la società migliorandone le potenzialità, recependo la raccomandazione del parlamento Europeo relativa a competenze chiave per l’apprendimento: bisogna diffondere l’educazione digitale a tutti i cittadini emiliano romagnoli, attraverso corsi di formazione diffusi sul territorio, coinvolgendo Asl, Comuni, centri anziani, associazioni e altri enti di carattere formativo”.

Da qui la risoluzione per impegnare l’esecutivo regionale “a promuovere un servizio di supporto tecnico digitale per le persone individuate come bisognose, al fine di fornire le competenze necessarie per poter utilizzare i sistemi di e-health già disponibili nel portale e relative applicazioni, con l’obiettivo di permettere un’effettiva fruizione di tali avanzati, servizi e un suo ulteriore sviluppo in ambito sociosanitario nonché ridurre il digital divide per un pieno accesso alla cittadinanza digitale; ampliare l’offerta di prenotazione di visita ed esami – già prevista presso le farmacie del territorio dell’Emilia-Romagna – anche presso le Case della Comunità, attivando quindi un sistema di assistenza digitale per i cittadini che ne faranno richiesta al fine di diffondere l’utilizzo dei sistemi di sanità digitale e migliorare il servizio per l’utenza e la produttività del sistema sanitario regionale, per una sanità davvero vicina ai cittadini”.