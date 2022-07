Al Velodromo di Fiorenzuola in gara Esordienti e Allievi

Mentre si avvicina la 6 Giorni delle Rose Internazionale, al Velodromo di Fiorenzuola dall’1 al 6 agosto, martedì 5 luglio sull’anello del “Pavesi” va in scena la gara giovanile “Tutti in pista”. In programma omnium su tre prove (scratch, tempo race e corsa a punti) per Allievi ed Esordienti, maschili e femminili.

Il programma partirà alle 17. Tutti i risultati saranno disponibili già al termine di ogni prova sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.