LAVORI CONCLUSI POCO DOPO LE 20 – Come ultimo adempimento della prima seduta consigliare l’elezione della commissione elettorale comunale: ne fanno parte Salvatore Scafuto e Margherita Lecce per la maggioranza, Gloria Zanardi per la minoranza. I supplenti sono Boris Infantino, Gianluca Ceccarelli e Barbara Mazza.

Nella replica conclusiva Katia Tarasconi ha fornito una prima replica ad alcune delle questioni sollevate nel dibattito in aula: “Non abbiamo ancora tutte le risposte, dovremo lavorare, ma ce la metterò tutta per rispondere ai bisogni dei piacentini”. “Ho ascoltato tutti gli interventi dei colleghi, – ha esordito – ci sarà il tempo per rispondere alle questioni poste durante il dibattito, anche perchè non è questa la sede per spiegare dove sarà la collocazione del nuovo ospedale, mi pare che quella della precedente amministrazione non sia stata premiata”. E replicado all’appello dell’ex sindaco Patrizia Barbieri sul “non distruggere il loro operato” – ha detto; “Non ho mai detto di voler smantellare quanto fatto dalla precedente amministrazione. E sul tema dell’astensionismo devo far notare che anche alla precedente tornata elettorale il sindaco era stato eletto con una partecipazione simile a quest’ultimo voto”.

di 50 Galleria fotografica La prima seduta del consiglio comunale









“Quando sono intervenuta in assemblea regionale – ha aggiunto -, l’ho sempre fatto attenendomi ai temi degli ordini del giorno. Rispetto alle cose dette in questa aula dovremmo tutti prendere atto che all’inizio di seduta la sala era piena e ora sono rimasti in pochi, è normale che ci sia una liturgia ma i cittadini ci chiedono i fatti, di fare cose concrete. Ringrazio chi ci ha dato fiducia e sono certa che dal nostro esecutivo ci saranno risposte concrete. Sono convinta che ci siano differenze tra destra e sinistra, ma quando si amministra una città lo si fa per il bene di tutti i cittadini, le nostre scelte saranno dettate sempre dalle esigenze della maggioranza dei cittadini. Siamo stati eletti perchè vogliamo lasciare la città migliore da come l’abbiamo trovata, farò del mio meglio e ce la metterò tutta per dare risposte ai bisogni dei cittadini, chiedo a tutti di darci una chance. Oggi non siamo in grado di dare tutte le risposte, ci vorrà il lavoro da parte di tutti gli asessori, pancia a terra, disponibili h24 per i nostri cittadini”.

Luca Zandonella (Lega) ha difeso l’operato dell’amministrazione precedente sulla sicurezza nei giardini Margherita: “Sono state prese misure utili dopo un confronto con la questura”. Per il Pd Andrea Fossati ha ricordato la natura innovativa di alcune delle deleghe distribuite dal sindaco: “Come nel caso della delega alla movida e alla vita notturna bisognerà conciliare esigenze diverse, quelle dei residenti con quella dei giovani. E poi c’è una delega che mi vede particolarmente sensibile come quella sulla legalità, e quella relativa ai rapporti con le altre confessioni religiose della città. Importante poi il tema del Pnrr, dovremo essere in grado di portare avanti i progetti e in particolare quelli legati alla next generation Eu, perchè fanno parte di una linea politica nuova che questa amministrazione si vuole dare”.

IL VIDEO INTEGRALE DAL SITO DEL COMUNE DI PIACENZA

Discorso da ex per Federica Sgorbati (civica Barbieri): “Sono fiera di essere un ex assessore della giunta che ha governato negli ultimi cinque anni, quello del welfare è stato un settore molto sollecitati, ma l’incarico che ho portato avanti con dedizione è partito dal dialogo con le famiglie”. Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia si è detta emozionata: “Buon lavoro al sindaco e alla giunta, ringrazio per la fiducia accordatami nell’elezione alla vice presidenza del consiglio. L’abbraccio tra due donne determinate come Tarasconi e Barbieri è stata la conclusione migliore della campagna elettorale”.

Per Piacenza Coraggiosa Boris Infantino ha sostenuto, riferendo di una battuta col vicesindaco Perini che “questa amministrazione non può che fare di peggio rispetto alle aspetattive”. “Ci attendono temi ineludibili per Piacenza, in particolare le politiche ambientali e le politiche di welfare, perchè il Comune non deve solo erogare servizi ma anche la programmazione della spesa delle risorse”. “Saremo un gruppo leale che starà al merito delle proposte e dei progetti” – ha concluso.

Massimo Trespidi (lista civica Barbieri) è intervenuto anche da semplice consigliere sulla composizione della giunta: “Difficile esprimere un giudizio perchè bisogna dare occasione a chi ha assunto resposabilità di dimostrare il proprio valore”. “Conosco il neo assessore alla cultura Fiazza che da neokennediano, ci proporrà iniziative in tal senso. Gli altri non li conosco e attendo gli indirizzi politici dell’amministrazione, conteranno gli atti amministrativi e non le parole”. “Continuo a credere – ha aggiunto – che tra centrosinistra e centrodestra una differenza esista, non si spiegherebbe come mai durante le elezioni ci sono schieramenti diversi, se ci fosse il pensiero unico non ci sarebbe bisogno di confrontarsi. La nostra opposizione dipenderà da voi, a partire dalla prima variazione di bilancio nella quale misureremo quali sono gli indirizzi che volete adottare”.

Nel suo intervento Corrado Sforza Fogliani (Liberali) ha affermato rivolto a Rabuffi: “Magari Piacenza avesse i poteri forti, non saremmo ridotti come siamo”. “Non possiamo demonizzare l’astensionismo, perchè è un fenomeno in parte fisiologico. Le aule consiliari non sono fatte per fare o subire dispetti, né per fare campagne elettorali anticipate, ci si deve esprimere quando si ha qualcosa da dire. E non ribadire cose già dette, altrimenti le persone che seguono le sedute anche in streaming, tendono a disamorarsi dalla vita politica. Se non c’è il confronto e la discussione viene a mancare il sale della democrazia. Fare senza prima discutere e confrontarsi non serve. Invece molte volte a livello locale molto spesso sinistra, destra, centro dicono le stesse cose. La gente allora non crede più nella democrazia. Il problema vero sono i problemi reali, non una parola è stata detta da nessuno sulla situazione in cui si trova l’Italia, con l’inflazione che presto sarà due cifre, l’incremento dei prezzi delle materie prime, fenomeno di cui non si conoscono le vere cause”.

“La nostra opposizione – ha detto Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza) – competente, ovvero non pregiudiziale, che si richiama ai contenuti, senza sconti ma senza mettere i bastoni tra le ruote”. “Sono d’accordo sul cambio di area per il nuovo ospedale ma vogliamo capire come, e sull’avanzo di amministrazione diamo dei messaggi chiari, invito il sindaco a schierarsi per la Pertite e per mettere risorse per la realizzazione della pista prova carri che sbloccherebbe l’area”. E poi un appello accorato a Tarasconi: “Riapra i cancelli dei Giardini Margherita, per dare un messaggio corretto sulla sicurezza urbana”.

“Non distruggete il lavoro che è stato fatto dalla precedente amministrazione” è l’appello dell’ex sindaco Patrizia Barbieri che ha chiesto chiarezza anche sull’area del nuovo ospedale: “Dite se cambierete l’area dove collocarlo o meno, perchè quella è una scelta strategica”. E ha fatto riferimento anche a piazza Casali: “La vicenda è legata al bando periferie e adesso è ora di fare chiarezza su tanti temi chiave per il nostro territorio e per il nostro sviluppo”. E sulla richiesta di Rabuffi di “riaprire il portone di Palazzo Mercanti”, l’ex sindaco ha spiegato che la scelta di chiuderlo è stata legata a problemi oggettivi: “alla storia del furbetti del cartellino che passavano di lì, e anche all’esigenza di misurare la temperatura per il covid”. E ha annunciato anche che “non saremo mai pregiudizialmente contro ma faremo un’oppsizione responsabile e costruttiva”.

Al quinto punto dell’ordine del giorno le comunicazioni del sindaco Katia Tarasconi sulla nomina della giunta comunale di Piacenza con l’elenco delle deleghe assegnate agli otto assessori. “In bocca al lupo al consiglio comunale, spero che sarà un lavoro proficuo per il bene della nostra città, ringrazio pubblicamente tutti coloro che hanno lavorato con me e ringrazio gli assessori e le assessore, sono convinta che questa sia un’ottima squadra per il futuro della nostra città”.

ZANARDI VICE PRESIDENTE – Vicepresidente del consiglio è stata eletta la consigliera di Fratelli d’Italia Gloria Zanardi con 17 voti, 11 astenuti e due non partecipazioni al voto. Si apre la votazione per la vicepresidenza con unica candidata Gloria Zanardi: la maggioranza di centrosinistra si divide tra astensione e voto per Zanardi (Pd e Piacenza Coraggiosa astenuto, in ordine sparso la civica). Il sindaco Tarasconi e la presidente Gazzolo hanno votato per Zanardi, cosi come centrodestra che ha votato compatto per Zanardi. Sforza Fogliani invece non ha partecipato al voto. Per la vicepresidenza Sara Soresi avanza la candidatura di Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia. Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza) dichiara l’astensione.

ELETTA AL PRIMO VOTO PAOLA GAZZOLO PRESIDENTE – Paola Gazzolo è la prima presidente donna del consiglio comunale di Piacenza, con 18 voti su 30, tre astenuti e 9 consiglieri non hanno partecipato. Compatta la maggioranza di centrosinistra sul suo nome. Massimo Trespidi ha lasciato lo scranno alla nuova presidente che ha detto: “Ringrazio tutti i consiglieri e le consigliere che mi hanno votata ma anche coloro che non lo hanno fatto. Mi associo agli auguri di buon lavoro. Sono molto emozionata, è vero che ho acquisito tanta esperienza, ma mi sono letta con grande attenzione il regolamento e mi sono appuntata cosa devo fare in questo mio ruolo, rappresentare il consiglio, tutelare le prerogative e garantire le funzioni dei consiglieri comunali”. “Lo dico perchè credo che – ha aggiunto – accogliere la proposta del presidente Sforza di accoppiare l’elezione simultanea di presidente e vice sarebbe stata un’occasione importante per rispondere alle sollecitazioni del vescovo Cevolotto, ma sono certa che questo consiglio si ispirerà all’ascolto e alla massima partecipazione con il senso di responsabilità a cui siamo chiamati. Dalle parole del vescovo prendo l’auspicio di custodire il valore delle istituzioni per noi e per le nuove generazioni”.

Al via la procedura dell’elezione del presidente del consiglio comunale: voto palese, 17 voti la maggioranza richiesta. La maggioranza si esprime per Paola Gazzolo, Alternativa per Piacenza si astiene, il centrodestra e Sforza Fogliani non partecipano al voto.

Il presidente Trespidi precisa che le votazioni per presidente e vice dell’assemblea saranno distinte, anche se è possibile presentare una proposta unica con una coppia di candidati.

Il consigliere di Alternativa per Piacenza Luigi Rabuffi ricorda i consiglieri della precedente amministrazione non più eletti. Nelio Pavesi, un gentiluomo portato via dal covid, Tommaso Foti, un potente rappresentante della destra che ho sempre combattuto e continuerò a fare, e Sergio Dagnino, che si è dato da fare come nessun altro. Una persona che per preparazione e studio ci mancherà.

Interviene l’ex sindaco Patrizia Barbieri: “Ringrazio gli attestati di stima ma non mi interessa fare il presidente del consiglio ma interessa fare il consigliere di opposizione”. E poi ha sollevato il tema del metodo per la scelta del presidente del consiglio: “Si fecero le barricate per dare alla minoranza la presidenza, e oggi non vedo la coerenza della sinistra. Su Paola Gazzolo non ho nulla da eccepire, ma sul metodo non ci siamo. Mi sembra che sarebbe stato meglio il dialogo con la minoranza. Riteniamo come centrodestra che possa essere preso in considerazione un voto separato del presidente e del suo vice”. E poi alcuni riferimenti alle urgenze amministrative: “Ci sono temi che richiedono attenzione anche ora che la campagna elettorale è finita, e mi permetto di sollecitare quello della Pertite, stiamo aspettando un protocollo che c’era già nei mesi scorsi ma che non è stato trasmesso perché c’era la campagna elettorale. Così come piazza Cittadella. Sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie”.

Per la lista civica Tarasconi si esprime Angela Fugazza che afferma che Paola Gazzolo ha tutte le caratteristiche per svolgere a pieno le funzioni di presidente dell’assemblea: “Sarebbe anche la prima donna a ricoprire tale incarico”. Primo intervento della minoranza di centrodestra con Nicola Domeneghetti di Fratelli d’Italia che accoglie l’invito di Cugini per sostenere alla presidenza la candidatura di Patrizia Barbieri.

Inteviene il consigliere di Piacenza Coraggiosa Boris Infantino che ha manifestato il sostegno della lista a Paola Gazzolo: “Sono d’accordo con Sforza di accorpare l’elezione del presidente e del vice”.

Parola a Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza) che afferma: “Bentornati a tutti, vedo tanta emozione, stiamo facendo un servizio alla città se riusciremo a trasmettere me questo e forse la prossima volta ci sarà più alta partecipazione al voto”. Nel suo intervento chiede che la presidenza sia affidata alla minoranza: “Proprio perché viviamo in un momento difficile, sarebbe bello non dover ratificare decisioni già prese, e si guardasse verso la minoranza per la presidenza del consiglio, perché non considerare la figura del sindaco uscente?” “Faccio i complimenti a Patrizia Barbieri perchè dopo cinque anni sindaco non è facile essere qui”. E ha proseguito con una proposta: “Se non ci fosse convergenza su questa ipotesi, credo che Gianluca Ceccarelli potrebbe interpetare il ruolo di presidente per l’equilibrio e la capacità dimostrata sul campo”.

Interviene Corrado Sforza Fogliani (Liberali) che si autodefinisce “consigliere anziano vero” per l’esperienza rispetto all’aula: “Mi auguro che in questa aula ci siano confronti leali e onesti, e di cambiare idea se le proposte sono convincenti”. Sforza ha chiesto che vi sia una votazione simultanea del presidente e del vicepresidente e non due pronunciamenti separati.

CANDIDATA ALLA PRESIDENZA PAOLA GAZZOLO – Il capogruppo del Pd Andrea Fossati presenta la candidatura a presidente di Paola Gazzolo, per la sua “grande la sua esperienza politica e capacità istituzionale. Ringrazio tutte le liste che hanno sostenuto la sua candidatura e faccio appello anche alla minoranza perchè sosntengano la Gazzolo”. Interviene per Piacenza Oltre Caterina Pagani che riconda la proposta avanzata dalla sua lista per candidare un esponente della minoranza: “Si è rivelata non percorribile e quindo sosteniamo Paola Gazzolo con lealtà”.

Si passa al voto per eleggere il presidente del consiglio comunale. A voto palese si può esprimere un solo nominativo. Serve la maggioranza assoluta, almeno 17 voti.

IL GIURAMENTO DEL SINDACO – “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana” è la formula semplice e breve pronunciata dal sindaco Katia Tarasconi come giuramento. Al voto dell’aula la convalida del sindaco e dei consiglieri: approvata con 30 favorevoli.

Il presidente Trespidi ha dato lettura del testo di convalida del sindaco e dei consiglieri eletti. Con le surroghe per i consiglieri diventati assessori: nel Pd Christian Fiazza libera il posto per la 19enne Costanza De Poli, nella civica Tarasconi, Brianzi e Dadati saranno sostituiti dalla 19enne Margherita Lecce (assente) e da Giuseppe Gregori, mentre Serena Groppelli di Piacenza Coraggiosa cederà lo scranno a Matteo Anelli.

Il consigliere anziano Massimo Trespidi ha detto alcune parole all’esordio dei lavori: “Non è la prima volta, inizio la mia quinta consigliatura, ma dopo tutti questi anni l’emozione è ancora evidente. Auguro a tutti i consiglieri buon lavoro con un pensiero particolare a tutti coloro che entrano per la prima volta. Auguro che possano sentire la responsabilità del ruolo. Sono state elezioni contrassegnate da un elevato astensionismo, e tra le tante analisi sentite mi ha colpito particolarmente il giudizio del vescovo Cevolotto che mi permetto di riprendere dove ha detto che occorre suturare questa ferita di partecipazione, è una crisi di appartenenza e lo stile di ascolto e di vicinanza alle persone della campagna elettorale non deve essere abbandondato. Bisogna cercare un bene comune per tutti e le convergenze a beneficio della comunità”.

TRE ASSENTI DELLA MAGGIORANZA – Ora è il momento dell’appello del segretario generale Carbonara: sono tre gli assenti Gianluca Ceccarelli (Piacenza Oltre), Claudia Gnocchi e Margherita Lecce (civica Tarasconi). Quindi presenti 30 consiglieri su 33.

La seduta è presieduta da Massimo Trespidi che ha introdotto l’ascolto in piedi dell’Inno alla Gioia europeo e dell’inno di Mameli.

DEBUTTO DEL CONSIGLIO – Via ai lavori del primo consiglio comunale dopo l’elezione di Katia Tarasconi sindaco di Piacenza.

Arrivano sotto Palazzo Mercanti i consiglieri.

A presiedere la prima seduta, in qualità di consigliere anziano, Massimo Trespidi, consigliere più votato in rapporto ai suffragi ottenuti dalla propria lista, la civica con Patrizia Barbieri.

In calendario la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali di giugno, previa presa d’atto di eventuali rinunce e cessazioni dalla carica, e conseguenti surroghe, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, la comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta e l’elezione della commissione elettorale comunale.

Per la presidenza del consiglio comunale c’è in corsa soltanto Paola Gazzolo, ma rispetto all’indicazione per la maggioranza di centrosinistra potrebbero distinguersi i consiglieri di Piacenza Oltre, la civica rimasta fuori dagli incarichi di giunta che ha manifestato dissenso rispetto all’operato del sindaco. Il voto per l’elezione del presidente del consiglio è palese e occorre la maggioranza assoluta dell’aula (17 voti).

Nella nuova assemblea i consiglieri del tutto nuovi ad incarichi amministrativi (mai eletti in consiglio o in altre funzioni di rappresentanza politica) sono quindici: nel Partito Democratico sono Andrea Fossati, Sergio Ferri, Salvatore Scafuto, Costanza De Poli; nella Lista civica di Katia Tarasconi sono Claudia Gnocchi, Francesco Casati, Sibilla Brusamonti, Luca Dallanegra, Angela Stefania Fugazza, Margherita Lecce e Giuseppe Gregori; in Piacenza Coraggiosa Boris Infantino e Matteo Anelli; in Piacenza Oltre Caterina Pagani; nella Lista civica Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi Barbara Mazza. A questi si aggiungono gli assessori all’esordio assoluto in aula: il vicesindaco Marco Perini, Matteo Bongiorni, Adriana Fantini, Mario Dadati, Francesco Brianzi, Nicoletta Corvi, Serena Groppelli e Simone Fornasari.