Al via il Volley Mercato. Giovedì la presentazione di stagione e calendari

Nella mattinata di martedì 9 luglio, le porte del Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO) si apriranno per dare il via al Volley Mercato, classico evento estivo firmato Lega Pallavolo Serie A. La tre giorni si chiuderà con la “Presentazione Stagione e Calendari 2022/2023 – 78° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca”.

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio, oltre ad ospitare l’Ufficio Tesseramenti della Federazione, il Volley Mercato proporrà svariate attività eterogenee per i 54 club: consulte e assemblee per dirigenti, riunione con allenatori e ufficiali di gara, approfondimenti con Volleyball World, la piattaforma online dell’FIVB, focus sul “fan engagement” e sul marketplace digitale con ChainOn, oltre a corsi di aggiornamento per gli uffici stampa. Giovedì 21 luglio alle 14.30, al termine dell’Assemblea Ordinaria, avrà inizio la “Presentazione stagione 2022/2023 Pallavolo Serie A” che chiuderà il Volley Mercato e darà inizio ufficialmente alla nuova stagione. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube, sul canale Legavolley, e non mancheranno spettacolo e intrattenimento: al centro i calendari dei campionati prossimi.

Al termine della presentazione si terrà la conferenza stampa del Presidente Massimo Righi sulle formule dei campionati in arrivo.