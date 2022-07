Alla start up piacentina Cshark il premio DigithON

Sono stati annunciati alle Vecchie Segherie di Bisceglie i vincitori di DigithON 2022, la più grande maratona digitale italiana.

Ad aggiudicarsi il Premio DigithON 2022 che porta con sé un assegno di 10mila euro offerto da Confindustria Bari e BAT, consegnato da Francesco Boccia, fondatore della manifestazione e da Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e Bat, è stata la startup piacentina Cshark che opera nel settore dell’Information Technology che, con il nano-satellite Pilot-1, vuole fare da apripista alla creazione di una rete di device orbitanti interconnessi ad una rete ibrida. L’obiettivo principale di CShark è quello di creare una costellazione privata di nano-satelliti compiendo un primo piccolo passo verso la private space economy. La mission aziendale a lungo termine riguarda l’impiego di tale collegamento per avere dispositivi sempre piu’ eterogenei e innovativi e fornire una moltitudine di soluzioni che agevolano settori legati all’industria 4.0. “Sosteniamo chi punta sull’innovazione, sulla ricerca. Sosteniamo DigithON per il felice connubio che crea fra startup e aziende gia’ esistenti sul territorio pugliese e a livello nazionale”, ha detto Fontana intervenendo alle Segherie.

“Coesione sociale e rispetto dell’ambiente è il mondo che ci propongono le startup. La politica smetta di inseguire affannosamente il digitale e si metta al servizio di questi ragazzi accompagnando il progresso senza farsi trovare impreparato. Ora é il tempo del Metaverso e della società sempre connessa anche attraverso lo spazio, come dimostra la vincitrice Cshark, il legislatore ha il dovere di essere protagonista del cambiamento altrimenti saremo ricordati come quelli che non hanno compreso il tempo che viviamo. La Puglia si conferma una terra aperta al mondo, all’innovazione, alle nuove tecnologie”, ha sottolineato Boccia.

Il Premio Intesa Sanpaolo Innovation Center é andato a 6DOF Labs (da Squinzano – Le). GoBeyond, il progetto di innovazione responsabile powered by Sisal è stato vinto da Algo AI (da Milano) con Algo Interview. Il premio “DigithON AWS Award” assegnato da Amazon Web Services è andato a eSteps Health, start-up riminese specializzata nel tele-monitoraggio passivo per pazienti cronici e fragili. A vincere il Premio B4i, il progetto di Enco – Energia Collettiva (da Firenze). Il premio social, assegnato da Digital Magics è andato a Car Wallet (da Luzzi – Cs). Gli inventors di AraBat (da Foggia) si sono aggiudicati il Premio Gino Di Pace. Infine, il Premio del Distretto dell’Informatica per la migliore iniziativa in ambito Sicurezza civile per la società è andato a A3K S.R.L. (da Bitonto – Ba). Nel 2022 DigithON ha registrato oltre 260 candidature alla call for ideas e, ad oggi, le startup registrate sul sito www.DigithON.it sono oltre 1600.