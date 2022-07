Alle Serate letterarie di Travo arriva il giallista Paolo Roversi con “L’eleganza del killer”

La rassegna culturale dell’estate di Travo prosegue con un appuntamento che gli amanti del giallo non vorranno perdersi. Giovedì 21 luglio arriva nel borgo della Val Trebbia lo scrittore Paolo Roversi che, in dialogo con Gabriele Dadati, presenterà l’ultimo capitolo della serie che ha come protagonista il suo alter ego letterario, il giornalista hacker Enrico Radeschi. L’appuntamento è alle ore 21.15 nella piazzetta dell’asilo di via Borgo Est. L’ingresso è gratuito.

L’eleganza del killer, uscito nel 2022 per Marsilio, vede Radeschi coinvolto nell’indagine su una serie di omicidi che insanguinano Milano, una città multiforme, che dietro le eleganti vie dello shopping e i locali alla moda nasconde i traffici delle bande criminali che fanno affari con la droga. Insieme a Radeschi, ci sono come sempre il Danese, l’amico squinternato ma fedele, e il vice questore della Sezione Mobile di Milano Loris Sebastiani, che si serve delle capacità informatiche di Radeschi per risolvere i casi più intricati e gli offre in cambio notizie in anteprima per il suo portale di informazione MilanoNera.

«Le Serate letterarie sono partite molto bene quest’anno, con pubblico numeroso e ottimi riscontri – è il commento dell’assessora alla Cultura Roberta Valla. Il programma riserva ancora tanti incontri di grande interesse, con momenti di intrattenimento e approfondimento, sulla scia di un lavoro che stiamo portando avanti da alcuni anni per dare alla rassegna e al Concorso letterario un profilo nazionale». Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.

CHI È PAOLO ROVERSI – Paolo Roversi è scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster e vive a Milano.

Collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per il cinema e per serie televisive, spettacoli teatrali e cortometraggi. Tiene corsi di scrittura crime per la scuola Holden di Torino, per Crime Fiction Factory, per Noirlab e per King of Noir. Ha fondato l’Accademia del Giallo di Milano. I suoi romanzi sono tradotti in otto Paesi. L’eleganza del killer è il suo ultimo romanzo.