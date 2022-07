“All’opposizione mi impegnerò ancora di più per Piacenza, sicurezza e progetti già avviati le priorità”

E’ un consiglio comunale fortemente rinnovato, quello che si riunirà per la prima volta domani 18 luglio a palazzo Mercanti. L’elezione di giugno a Piacenza hanno visto un forte rinnovamento, soprattutto nell’attuale maggioranza guidata da Katia Tarasconi. All’opposizione troviamo invece numerosi rappresentanti dell’amministrazione Barbieri, come Gloria Zanardi di FdI e Luca Zandonella, unico consigliere della Lega. Ex assessore alla sicurezza, 33 anni, ingegnere e segretario cittadino uscente del suo partito, da domani siederà tra i banchi della minoranza.

Passa dall’essere in maggioranza all’opposizione. Come affronterà questo nuovo ruolo?

Sarò a disposizione dei cittadini che vorranno portarmi all’attenzione le più svariate tematiche, per poter aiutare nella soluzione dei problemi, anche se dall’opposizione: per il bene della città è giusto impegnarsi ancora di più.

Su quali temi farà maggiore ‘pressing’ sull’amministrazione Tarasconi?

Sicuramente la sicurezza: per la Lega va sempre tenuta alta l’attenzione e non avendo l’attuale amministrazione istituito un assessorato specifico, spero che il sindaco dedichi il tempo necessario a ricevere i cittadini e approfondire concretamente ogni singola situazione in collaborazione con le forze dell’ordine. Inoltre la mia attenzione sarà anche sui tanti progetti avviati dall’amministrazione Barbieri, perché se saranno portati a termine ne gioverà la città: mi riferisco in particolare alla nuova sede di medicina nell’ex ospedale militare, al nuovo ospedale ed al recupero di laboratorio Pontieri e di cascina San Savino.

In questo consiglio sono tanti i volti nuovi, anche giovanissimi. A loro che consiglio si sente di dare, visto che a sua volta ha iniziato a fare attività politica da studente?

Alle new entry ed in particolare ai giovani consiglio di ascoltare sempre con umiltà chi ha più esperienza, ragionando però con la propria testa in modo tale da costruirsi un pensiero personale senza dover dipendere da nessuno. Infine consiglio a tutti di essere sempre in mezzo alla gente senza farsi assorbire dai giochetti di palazzo.