Il timido canto dell’assiolo, nella notte senza vento sul foro di Veleia, ha voluto imprimere il suo originale marchio sonoro – sabato sera – alle oltre due ore di bestiario musicale inscenate da un ispirato Vinicio Capossela. Il concerto del cantautore, al suo ritorno tra le rovine romane della Val Chero dopo sei anni, ha stregato il folto pubblico presente: accompagnato in un viaggio a tratti trascinante tra i temi della passione d’amore e l’immenso universo delle parole per raccontarla.

Vinicio, affiancato da una band di polistrumentisti di grande qualità, ha attinto dalle miriadi di pianeti musicali, miti popolari, mondi letterari, suggestioni pagane e religiose, dalle pagine di folklore che ha esplorato con voracità e sapienza nella sua ormai lunga e ricchissima carriera di cantautore e “aedo contemporaneo”. A partire da un “Bestiario” scritto da un semisconosciuto erudito tardomedievale, Richart de Fournival, che accosta attraverso un’originale combinazione le favolose descrizioni naturalistiche dei Bestiari medievali con la fenomenologia dei comportamenti amorosi.

Capossela non poteva che trarne spunto per la sua musica ricca di contaminazioni tra “alto” e “basso”, tra la lirica più sublime e il ventre delle tradizioni popolari. Ne è scaturito un cammino straordinario e avvincente, lastricato da alcuni dei successi della sua discografia segnati dall’ispirazione amorosa: da Brucia Troia a Con una rosa e Dimmi Tiresia, spingendosi poi fino ai lidi più lontani della sua produzione con Camminante e gli scatenati Maraja e la taranta de Il Ballo di San Vito.

Senza risparmiarsi di salire sulla tolda di un’improvvisata imbarcazione nel mezzo della scena per ridare vita al mito di Moby Dick e ai suoi comprimari poetici: L’Oceano Oilalà, Fuochi Fatui, e l’allegoria amorosa della sirena Pryntyl.

Per chiudere con lo scoppiettante Il testamento del Porco, la “creatura per tanti aspetti più simile e vicina anche dal punto di vista fisiologico all’uomo”. Applausi a scena aperta del pubblico e il ritorno in scena per cantare l’eterno “Che coss’è l’amor” con “due esse” e regalarci una canzone inedita che si richiama all’immensa figura di Ludovico Ariosto, nelle sue vesti meno conosciute di governatore. “Se il senno è tutto sulla luna, vuol dire che qui giù non è rimasta che follia, l’ho scritta dopo il 24 febbraio” ha aggiunto, con riferimento allo scoppio della guerra in Ucraina che ancora oggi dilania il cuore dell’Europa.

Una menzione speciale per gli splendidi musicisti Alessandro Asso Stefana, Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi.