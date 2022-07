Sarà sereno o poco nuvoloso il cielo sopra la città di Piacenza e le prime colline della provincia nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Secondo le previsioni di Arpae, nell’area montuosa leggere piogge potranno interessare il pomeriggio di martedì, ma il fenomeno non si protrarrà oltre le prime ore della sera. Cielo sereno anche in montagna mercoledì.

LE TEMPERATURE – Martedì 12 luglio in città e in pianura la colonnina di mercurio oscillerà fra i 21° e i 34°, qualche grado in meno in montagna, con una minima di 18° e una massima di 28°. Mercoledì 13 luglio scenderà di due gradi la minima in città e pianura, che sarà di 19°, mentre la massima sarà leggermente più elevata e si attesterà sui 35°. Nella fascia montuosa si arriverà, nella notte, a 16°, e nelle prime ore del pomeriggio la colonnina salirà fino ai 28°.

EMILIA ROMAGNA – “Iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso – spiega Arpae – per nubi prevalentemente stratiformi; dalla tarda mattinata generali rasserenamenti ad iniziare dal settore occidentale. Nel corso del pomeriggio addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi, dove non si escludono locali e brevi rovesci. Generali schiarite in serata”.