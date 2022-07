Ancora in azione in Nas, sanzionato ristorante e sequestrati 42 kg di alimenti

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, in provincia di Piacenza, i militari del Nas parmigiano hanno ispezionato un ristorante-pizzeria, dove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo circa 42 kg di prodotti alimentari a base di carne, del valore commerciale di circa 1500 euro, “risultati – riferisce l’Arma – in parte decorsi di validità ed in parte privi in etichetta di indicazioni riguardanti la rintracciabilità”. Al legale rappresentante dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che prevede una sanzione di 2000 euro.