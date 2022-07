Ancora incendi nella campagna piacentina. Nel corso del pomeriggio del 16 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti a Gragnano e a Sarmato.

Nel Comune della bassa Valtrebbia le fiamme hanno divorato un campo tra le frazioni Sordello e Cosmo. A dare l’allarme, fa sapere tramite i social il sindaco Patrizia Calza, sono stati gli stessi cittadini. Sul posto i vigili del fuoco, un residente ha messo a disposizione un pozzo privato per prelevare l’acqua necessaria a domare l’incendio. Sempre nel pomeriggio, un’altra allerta è scattata anche a Sarmato: in questo caso a fare probabilmente le spese delle temperature elevate di questi giorni, l’area dei vasconi ex Eridania, all’ingresso del paese vicino alla via Emilia Pavese. A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi, i volontari di protezione civile che gestiscono la discarica che si trova in zona. La situazione è presidiata dal sindaco, Claudia Ferrari, ed è stato chiesto l’intervento della Protezione Civile regionale. A supporto dei colleghi di Piacenza, anche i vigili del fuoco di Parma.

Per scongiurare il propagarsi delle fiamme vicino alle abitazioni, sono intervenuti alcuni agricoltori: uno di loro ha tracciato un solco nel terreno con l’aratro, per creare una sorta di barriera. Altri invece si sono messi a disposizione dei vigili del fuoco, aiutandoli con i rifornimenti di acqua.