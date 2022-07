Ancora Silvia Zanardi! Terza medaglia d’oro agli Europei su pista U23

Silvia Zanardi cala il tris e conquista la terza medaglia d’oro nel giro di pochi giorni ai Campionati Europei di ciclismo su Pista Juniores e Under 23 disputati in Portogallo. Dopo il titolo nell’Inseguimento a squadre e nella corsa a punti, la 22enne campionessa di Fiorenzuola è salita sul gradino più alto del podio anche nella Madison insieme alla compagna di squadra Matilde Vitillo.

Un bilancio eccezionale per Zanardi, che ai tre ori messi al collo aggiunge anche la medaglia di bronzo ottenuta nell’Inseguimento individuale.

La Junior Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) quarta nella Madison – Si chiude con una medaglia sfiorata l’avventura continentale del VO2 Team Pink agli Europei Under 23 e Juniores su pista ad Anadia (Portogallo), dove il sodalizio piacentino era rappresentato dalle Junior Valentina Zanzi, Vittoria Grassi e Martina Sanfilippo. Stamattina, la Sanfilippo (torinese classe 2004) ha corso la Madison di categoria insieme alla cremonese Federica Venturelli (Cicli Fiorin), chiudendo al quarto posto e sfiorando il bronzo, conquistato per un solo punto (13 a 12) dal Belgio. Per la coppia azzurra, una Americana chiusa in crescendo, come testimonia la doppia seconda posizione negli ultimi due sprint a punteggio (l’ultimo con punti doppi come da regolamento).

“E’ stata – il commento di Martina Sanfilippo – una gara molto dura, abbiamo sbagliato a non prendere le prime posizioni fin dall’inizio e ci siamo ritrovate a fare una gara tutta a rincorrere. Peccato, ma è tutta esperienza: io e Federica (Venturelli) non avevamo mai provato la Madison insieme prima se non in un breve test di una ventina di minuti alla vigilia della gara ed esordire in un Europeo nella specialità non è stato facile. Spero di poter correre nuovamente questa gara al Mondiale in caso di convocazione e perché no magari avere una rivincita da questa piccola sconfitta”.

Per il VO2 Team Pink, gli Europei di Anadia hanno regalato il titolo (costellato da ben tre medaglie d’oro, un record societario) nell’Inseguimento a squadre Donne Juniores dove sul gradino più alto del podio sono salite tutte le “panterine” convocate in azzurro.

Risultati

Europei Madison Donne Juniores: 1° Olanda 24 punti, 2° Germania 23 punti, 3° Belgio 13 punti, 4° Italia (Martina Sanfilippo, Federica Venturelli) 12 punti, 5° Francia 12 punti, 6° Gran Bretagna 11 punti.