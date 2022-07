Ancora un tamponamento in autostrada, pulmino si ribalta sulla carreggiata

Tamponamento tra due veicoli, un van e un’auto, sull’Autostrada del Sole, al chilometro 59 direzione Fiorenzuola d’Arda, all’altezza dei due rami di ingresso e di uscita del casello di Piacenza Sud. Un incidente simile era avvenuto nella notte, sempre lungo l’A1.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 e 30 di domenica 17 luglio. Uno dei mezzi coinvolti nel sinistro, un van di colore rosso, si è ribaltato in mezzo ad una delle corsie di marcia. Da quanto è stato possibile apprendere, il veicolo trasportava taniche di carburante che si è riversato sul manto stradale. L’auto, una Mercedes Classe A, è invece finita fuori strada, terminando la corsa a ridosso di una sopraelevata.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto i sanitari da Piacenza con l’ambulanza della Croce Bianca, un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118. Contestualmente, sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra dalla Caserma di Strada Valnure assieme ai colleghi del distaccamento di Castelsangiovanni. I pompieri hanno immediatamente steso un manto di schiumogeno per evitare che il carburante riverso sull’asfalto potesse accidentalmente prendere fuoco.

Nessuno degli occupanti coinvolti nell’incidente ha riportato fortunatamente gravi conseguenze, tutti sono riusciti ad uscire autonomamente dai veicoli.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio e per la viabilità il personale tecnico di Autostrade. Il traffico viaggia a rilento per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.