Andrea Dallavalle super: è in finale nel salto triplo ai Mondiali di Eugene

Andrea Dallavalle di nuovo tra i migliori dodici atleti al mondo nel salto triplo. Dopo la finale olimpica centrata lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo, il 22enne campione piacentino non ha deluso nemmeno ai mondiali di Eugene, negli Stati Uniti, e tornerà in pedana nella notte tra sabato e domenica (alle 3 ore italiane) per la gara che mette in palio le medaglie.

Dallavalle – che ha un personale di 17,35 e a fine giugno si è laureato campione italiano con 17,28 – ha conquistato la qualificazione con la misura di 16.86 ottenuta al primo salto, inferiore ai 17.05 richiesti per la qualificazione diretta ma che gli ha permesso di chiudere al settimo posto complessivo. La gara è proseguita per Andrea con i 16.75 metri al secondo tentativo, prima della decisione di rinunciare al terzo salto. Insieme a lui fa festa anche Emanuel Ihemeje (17.13), mentre Tobia Bocchi, terzo azzurro in gara, non è riuscito a staccare il pass per la qualificazione con 16,58.

“Sono contento – le parole a caldo di Dallavalle ai microfoni Rai -, speravo di ottenere qualcosa di più subito al primo salto, ma ho commesso qualche errore. L’obiettivo era la finale, l’abbiamo raggiunto: spero adesso di poter fare qualcosa di meglio”.