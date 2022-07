Anziana rischia di essere investita da un Suv, danneggiato solo il carrellino della spesa

Anziana rischia di essere investita da un Suv in viale Patrioti a Piacenza. La signora, di 83 anni, stava attraversando lungo le strisce pedonali, quando chi era alla guida del mezzo non le ha dato la precedenza. Per lei solo un grande spavento e il danneggiamento del suo carellino per la spesa, a seguito dell’impatto con il veicolo.

Il conducente del Suv di colore chiaro non si è fermato, e sulle sue tracce è già al lavoro la polizia locale di Piacenza. Gli agenti stanno sia vagliando le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, sia raccogliendo testimonianze di chi ha assistito alla scena. Da quanto è stato possibile apprendere, gli agenti del Comando di Via Rogerio sono già riusciti a rintracciare il numero di targa del mezzo. Il conducente rischia una pesante sanzione amministrativa per guida non conforme a quel tratto di strada cittadino, oltre alla decurtazione di 8 punti dalla patente di guida.