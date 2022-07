Apre la portiera dell’auto e fa cadere un giovane in monopattino

E’ stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso un giovane rimasto coinvolto in un incidente nella serata di sabato 23 luglio a Piacenza. E’ accaduto intorno alle 21.30 in strada Farnesiana, nei pressi della rotatoria con via Radini Tedeschi: secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, un 20enne, viaggiava su un monopattino elettrico quando un automobilista in sosta ha aperto la portiera della propria vettura facendolo finire a terra.

Soccorso dai sanitari giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e dal personale infermieristico del 118, il ragazzo, una volta medicato è stato condotto in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza.