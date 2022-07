Arriva la nuova ondata di caldo, venerdì primo picco da 39 gradi

Caldo in aumento nelle prossime ore in tutta Italia, un primo picco con massime a quota 39 gradi è atteso entro venerdì anche in provincia di Piacenza. Ulteriori incrementi delle temperature potrebbero arrivare nella nella prossima settimana, con massime che in molte città italiane potranno superare ampiamente i 40 gradi.

Le previsioni di Arpae indicano giovedì 14 luglio in regione cieli sereni o poco nuvolosi, con possibili nubi cumuliformi pomeridiane sui settori emiliani occidentali. Non si escludono brevi ed isolati rovesci sui crinali appenninici piacentino-parmensi. Le temperature minime sono stazionarie su valori tra 18 e 22 gradi. Le massime in aumento fino a 33-35 gradi.

Venerdì 15 luglio colonnina di mercurio ancora più in alto. Valori minimi tra 21 e 24 gradi, valori massimi sui 34-38 gradi dell’entroterra. Non si escludono picchi anche di 39 gradi sui settori emiliani centrali.

Nel week end non ci sono prospettive di cambiamento del quadro, ci attendono condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato con temperature massime pomeridiane non oltre i 35 gradi nel corso del fine settimana. Consolidamento del campo di alta pressione da lunedì con rialzo delle temperature su valori prossimi i 38 gradi.

La prossima settimana è prevista infatti un’ulteriore intensificazione dell’ondata di calore. Tra mercoledì 20 luglio e venerdì 22 luglio potrebbero superare i 40 gradi in alcune località italiane, con picchi fino a 44-45 gradi. Il caldo sarà intenso specialmente nelle grandi città del Nord e del Centro, con Torino, Milano, Firenze e Roma, non è inoltre prevista una particolare escursione termica con le ore notturne, con temperature minime che difficilmente scenderanno sotto i 26-25 gradi.

La nuova ondata di calore si aggiunge a quelle che abbiamo vissuto nelle settimane scorse, nel mese di giugno le temperature sono state ampiamente sopra la media in quasi tutta l’Europa, confermando andamenti già rilevati negli scorsi anni riconducibili agli effetti del cambiamento climatico.