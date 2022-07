Assemblea Assopopolari, Sforza “Sostenibilità e inclusività valori guida”

“I termini di sostenibilità ed inclusività, ormai entrati nell’agenda economica globale, rappresentano da sempre quell’insieme di valori che hanno guidato lo sviluppo delle Banche Popolari nel nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani nel suo intervento all’assemblea dell’associazione.

Dello stesso tenore, spiega una nota, l’intervento del Segretario Generale dell’Associazione, Giuseppe De Lucia Lumeno, il quale ha affermato che le Banche Popolari “continueranno a servire il Paese con la solita determinazione ed efficienza”. L’Associazione rappresenta oggi 54 banche associate, 3.800 sportelli, 500.000 soci, 6,5 milioni di clienti, grazie anche al contributo di 36.00 dipendenti della Categoria per un totale di 200 miliardi di euro di raccolta e 180 miliardi di euro di impieghi. La loro opera non si limita alla sola e tradizionale opera di intermediazione creditizia (36 miliardi di euro di nuovi prestiti a PMI e 15 miliardi di euro di nuovi mutui alle famiglie per acquisto abitazione nel corso del 2021), ma si estrinseca anche attraverso una serie di ulteriori interventi.

“Ogni anno, infatti, una quota degli utili di oltre 100 milioni di euro viene destinata per finanziare e sostenere le attività dei territori: beneficenza, borse di studio, interventi di restauro del patrimonio artistico e in campo sanitario e medico (quest’ultimi cresciuti proprio negli ultimi due anni a causa della pandemia), testimoniano come gli istituti della Categoria sentano come parte integrante della loro mission il legame con il territorio e la volontà di intervento per promuovere la crescita di quello che può essere definito il capitale sociale per cui operano, inteso come capitale relazionale e capitale umano”.