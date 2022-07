Inaugurato il grande pannello illustrativo dedicato all’attacco alla Rocca d’Olgisio e all’eccidio di Strà. Posizionato all’inizio del tratto di strada privata che porta alla Rocca d’Olgisio (Pianello), il cartello ricorda quanto avvenne all’alba del 30 luglio 1944, quando il presidio partigiano presente in quella storica fortezza, fronteggiò l’assalto da parte un forte reparto militare nazi-fascista fornito anche di mortai e cannoni.

Il presidente dell’Anpi Romano Repetti ha ricordato che l’iniziativa è nata dalla proposta di Anpi Valtidone, con il supporto dell’imprenditore Giancarlo Spezia. Nel suo discorso, il sindaco di Pianello Gianpaolo Fornasari ha ricordato le parole recenti del presidente Mattarella sulla democrazia come conquista di popolo. “L’opera di Anpi è apprezzabile anche attraverso queste targhe che sono sparse in provincia e che anche qui alla Rocca non potevano mancare” ha detto. L’imprenditore Giancarlo Spezia, che ha finanziato il pannello, sottolinea come “le imprese debbono vivere nella società e insieme le istituzioni per promuovere lo sviluppo sociale. Nel nostro immaginario di pianellesi la Rocca d’olgisio è il castello per eccellenza e che non è mai stato espugnato”.

Nel pannello è riprodotta una foto con tre giovani partigiani, rimasti anonimi, che parteciparono alla battaglia della Rocca per rappresentare tutti i combattenti per la libertà. Ai presenti è stato distribuito l’opuscolo storico dedicato alle quelle giornate, curato da Romano Repetti e stampato da Officine Gutenberg.

IL TESTO DELL’ANPI – Attacco del reparto militare nazi-fascista fu respinto dai partigiani, con perdite tutte dalla parte degli assalitori – che comprendevano anche un plotone di S.S. hitleriane. Questi però per rivalsa, nel pomeriggio di quel 30 luglio, compirono una orrenda rappresaglia sulla popolazione civile della frazione di Strà, nei pressi e all’interno dello stesso piccolo negozio/osteria che li aveva rifocillati. Ne furono vittime due anziani di 72 e 76 anni d’età, quattro donne fra i 21 gli 85 anni, un giovane di 16, un bambino di 2 e la madre di 40 che lo teneva in braccio.

Dopo l’inaugurazione del pannello, fissata alle ore 10,30, con l’intervento del sindaco di Pianello Val Tidone Gianpaolo Fornasari, del presidente provinciale dell’Anpi Romano Repetti e dell’imprenditore ing. Giancarlo Spezia che ha sponsorizzato la realizzazione dell’opera, ci si recherà a Strà a rendere omaggio alla memoria della vittime della barbarie nazista davanti al monumento che le ricorda, posto nel luogo della strage. Ai partecipanti alla manifestazione sarà distribuita la monografia “I nazifascisti in Val Tidone quel 30 luglio 1944”, ricostruzione dell’attacco a Rocca d’Olgisio e della rappresaglia a Strà, realizzata da Romano Repetti sulla base di documenti dell’epoca sia di parte partigiana che di parte fascista. “La monografia – spiega Anpi – è intesa a sia superare i racconti fantasiosi che a contrastare quelli strumentali volti ad alleggerire le responsabilità degli assassini”.