“Attività sindacali nel solo interesse dei lavoratori” Gli interrogatori di garanzia

Sono iniziati nella mattinata del 21 luglio gli interrogatori di garanzia per i sindacalisti arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla logistica. Contestualmente all’esterno del Tribunale è andata in scena una manifestazione di protesta di appartenenti al Si Cobas per chiedere la liberazione degli esponenti del sindacato autonomo finiti agli arresti domiciliari: sono sei.

Nell’arco della mattinata sono comparsi davanti al gip Sonia Caravelli i sindacalisti Si Cobas Ali Mohamed Arafat, Bruno Scagnelli e Carlo Pallavicini, usciti dalla Procura accompagnati dai rispettivi avvocati. Arafat e Pallavicini – come dichiarano i legali – hanno fornito spontanee dichiarazioni, mentre Scagnelli si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ultimo convocato è stato il coordinatore nazionale Si Cobas Aldo Milani. Domani mattina, venerdì 22 luglio, sono attesi gli altri interrogatori di Roberto Montanari, Abed Issa Mahmoud Elmoursi, Elderdah Fisal e Riadh Zaghdane.

“Gli indagati hanno contestato le accuse con dichiarazioni che rispondono punto per punto, ribadendo principalmente che le condotte indicate per fondare l’associazione nient’altro sono che attività sindacali svolte nell’esclusivo interesse dei lavoratori per ottenere per loro le migliori condizioni di lavoro possibili, nel settore della logistica nello specifico”. È la dichiarazione dell’avvocato Mauro Straini, membro del team di legali che difende tutti gli accusati. Le accuse a carico degli indagati sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati, tra cui violenza privata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sabotaggio, interruzione di pubblico servizio.