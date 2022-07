“Autismo, la Regione ascolti le associazioni per redigere il nuovo piano per l’assistenza”

“La Commissione Sanità calendarizzi il prima possibile l’audizione delle associazioni che si occupano di Autismo per redigere il nuovo Piano regionale integrato per l’assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA)”.

Valentina Stragliati, consigliere regionale piacentina della Lega, raccoglie l’appello dell’Angsa di Piacenza chiedendo alla Regione di fare presto: “come gruppo Lega abbiamo depositato la richiesta lo scorso 25 maggio perché siamo consapevoli del dramma che stanno vivendo le famiglie, acuito dal periodo pandemico e post-pandemico. Il Piano è scaduto nel dicembre 2018 e il nuovo PRIA, in progetto ormai da anni, non vede la luce” – ha rilevato l’esponente del Carroccio.

“Quattro anni sono un periodo lunghissimo per chi è in fase di crescita e per questo comprendiamo la frustrazione delle famiglie, che non possono attendere i tempi della politica. La Regione si dimostri per una volta concreta e acceleri l’iter, partendo dalla convocazione delle associazioni in Commissione sanità, come richiesto da noi ormai due mesi fa” – ha concluso Stragliati.