Auto esce di strada a Borghetto, una persona al pronto soccorso

Nel tardo pomeriggio di sabato si è verificato un incidente stradale a Borghetto (Piacenza), in via Ferdinando di Borbone, dove una Fiat Punto è uscita di strada per cause in corso di accertamento. A bordo della vettura due persone, una delle quali è stata condotta al pronto soccorso per accertamenti a seguito di alcune contusioni riportate. Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto sanitaria del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Non si registrano altri veicoli coinvolti; per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.