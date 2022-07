Auto esce di strada e si ribalta a Montale.

La dinamica dell’incidente avvenuto poco prima dell 19:30 di domenica 31 luglio in via Torre della Razza (Piacenza) è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale. Fortunatamente non si registrano feriti gravi; all’arrivo dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca, gli occupanti dell’auto, finita ruote all’aria nel canale che corre parallelo alla sede stradale, erano già usciti autonomamente dall’abitacolo.