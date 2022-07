Auto tamponata da un furgone in A1, si ribalta nel campo: un ferito

Era da poco passata la mezzanotte di domenica 17 luglio quando, lungo l’autostrada A1, al chilometro 65 in direzione Bologna, all’altezza dell’abitato di Pontenure, si è verificato un tamponamento tra un furgone e un’autovettura, con quest’ultima finita fuori strada. L’auto ha dapprima abbattuto la recinzione autostradale, per poi ribaltarsi terminando la propria corsa nel campo di grano mietuto. Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno e l’automedica del Pronto Soccorso di Piacenza. In supporto dei sanitari, e per illuminare la scena del sinistro, è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Strada Valnure.

A rimanere ferito l’automobilista, un sessantenne, impossibilitato ad uscire dall’abitacolo. I soccorritori lo hanno estratto dalle lamiere ed ha ricevuto le cure necessarie da parte dell’infermiere e dal medico del 118. A seguito del trauma toracico riportato è stato condotto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fidenza per essere trattato rapidamente: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Rimasto illeso, invece, il conducente del furgone. Per sovrintendere alle operazioni di soccorso sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Guardamiglio, impegnati anche a ricostruire la dinamica di quanto successo.