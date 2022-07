Autonomia differenziata, in Regione bocciato odg Lega “Stop incomprensibile”

E’ stato bocciato dall’assemblea regionale, riunita oggi in assise, un ordine del giorno presentato dalla Lega, che chiedeva “di continuare il percorso sull’autonomia differenziata, confermando tutti i propri precedenti atti di indirizzo in materia, con la richiesta a Governo e Parlamento di una accelerazione dell’iter di completamento del progetto di autonomia avviato fin dal 2017”.

“E’ incredibile: la maggioranza di centrosinistra continua a calciare in avanti la discussione su una tematica fondamentale e che per la Lega rimane un caposaldo. Nel nostro ordine del giorno chiedevamo all’amministrazione regionale semplicemente di procedere in una direzione già deliberata, fra l’altro. Pertanto questo stop ci risulta incomprensibile” – commenta il capogruppo leghista, il piacentino Matteo Rancan.

“Da parte nostra ribadiamo la volontà di avviare una discussione seria su questa tematica, la quale rappresenta una riforma utile ad avvicinare i centri decisionali ai cittadini aumentando così il controllo della cosa pubblica da parte dei medesimi. Siamo assolutamente convinti che con l’autonomia differenziata la nostra Regione imboccherebbe una direzione che inevitabilmente porterebbe a un sensibile efficientamento della macchina pubblica” ha concluso Rancan.