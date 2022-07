Balsamo e Fidanza: due iridate alla 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola

Alla 25^ edizione della 6 Giorni delle Rose, in programma al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola dall’1 al 6 agosto, è confermata l’assoluta parità di genere in termini di gare in programma. Non mancheranno dunque le grandi campionesse del movimento internazionale.

Fra le iscritte dalla Nazionale italiana vi sono anche due iridate in carica. Si stratta di Elisa Balsamo, cuneese che nel 2021 ha vinto il titolo mondiale su strada, e della bergamasca Martina Fidanza, capace l’anno scorso di vincere il campionato del mondo dello scratch. Le due azzurre hanno in bacheca tantissimi titoli conquistati in pista, oltre a diverse vittorie a Fiorenzuola in gare di classe 1 durante passate edizioni della 6 Giorni (Balsamo un anno fa ha vinto l’omnium), ma anche degli Europei giovanili del 2020. È il caso di Martina Fidanza, che nella rassegna continentale disputata a Fiorenzuola conquistò tre titoli di campionessa europea tra le Under 23 (scratch, inseguimento a squadre e madison).

Per quanto riguarda le gare femminili, questo è il programma: lunedì 1 agosto va in scena l’omnium, martedì e mercoledì giro lanciato e madison (gare a coppie che vanno a comporre una classifica generale su più sere), giovedì la madison finale della gara a coppie, venerdì scratch ed eliminazione, sabato la corsa a punti. Tutte gare di classe 1 che assegnano punti per il ranking Uci, determinante per qualificarsi a Mondiali e Olimpiadi (la gara a coppie assegna punti per il ranking della madison).

Info e programma sul sito www.fiorenzuolatrack.eu