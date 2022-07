Bambini ucraini in visita a Grazzano Visconti con il progetto Rotary

“Oggi abbiamo creato una giornata diversa all’interno delle due settimane di Centro Estivo organizzato per circa una cinquantina di bambini e ragazzi Ucraini svolte presso il Centro Polisportiva Podenzano 1945 – ci racconta Maria Grazia Sabato responsabile del service per tutti i 7 Rotary e 2 Rotaract del Gruppo Piacentino – grazie alla generosità e disponibilità del Sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati: una visita a Grazzano Visconti, al borgo ma anche al Castello e al suo meraviglioso parco, immergendo i piccoli Ucraini in un clima fresco (rispetto al gran caldo di questi giorni) ma anche magico”.

di 22 Galleria fotografica Centro estivo Rotary Ucraini









“Hanno ammirato la struttura e la vegetazione e ascoltato affascinati la leggenda di Aloisa il fantasma degli innamorati e protettore dell’amore puro, sono rimasti rapiti dal luogo incantato e dal sapere di essere nel posto in cui Luchino Visconti, che alcuni di loro conoscevano bene, ha trascorso le vacanze estive con la sua famiglia. Vedere questi ragazzi totalmente coinvolti, interessati, felici, rilassati, è stata una grande soddisfazione, perché è proprio questo che intendevamo realizzare quando l’11 maggio scorso abbiamo messo in pista tutta l’organizzazione cominciata con la raccolta fondi attraverso il Concerto al Municipale Grande Musica per l’Accoglienza. Sono grata per la serietà e l’impegno di Renato Lavezzi, direttore e responsabile del Centro Estivo, e molto felice che la collaborazione tra tutti nel Territorio permetta di fare davvero la differenza realizzando aiuti concreti”.

Sabato tiene a puntualizzare che tutte le somme raccolte sono totalmente destinate a coprire i costi sostenuti per i Centri Estivi o altre necessità della popolazione Ucraina, dettagliando sempre gli investimenti realizzati nel rispetto della generosità di chi ha donato. “La mole totale di donazioni raccolte a favore dell’Ucraina grazie all’intervento e all’organizzazione Rotary sul territorio ha ormai superato i 200mila euro dall’inizio del conflitto – spiega – a dimostrare la grande sensibilità dei Piacentini, semplici cittadini, aziende o associazioni. E’ un grande segnale di speranza su cui costruire con impegno e fiducia anche per altre aree di bisogni ed emergenze locali”.

I bambini e i ragazzi hanno passato l’intera giornata a Grazzano, pranzando nel parco e giocando sul prato e all’ombra della vegetazione, sotto la vigile assistenza da parte degli animatori del Centro Estivo. “Un ringraziamento particolare, oltre al Sindaco Argellati e ai suoi collaboratori, va a Cristina Savi, PR & Event Manager del Castello di Grazzano Visconti – prosegue Maria Grazia Sabato – che ha fatto da eccellente guida avvalendosi del supporto di un traduttore.”